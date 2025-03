Solo acqua calda a scuola, guasto all’elementare Saliceto

Bologna, 6 marzo 2025 - Alla caccia della perdita d’acqua: in giardino e in zona caldaia. Con i loro macchinari specifici, mentre i bimbi guardano incuriositi. Loro, quelli con il rilevatore di perdite, sono i tecnici. Gli altri sono i bimbi dell’elementare Saliceto, parte dell’Istituto comprensivo 15 che da venerdì bevono acqua di rubinetto molto tiepida.

Problemi nella scuola di via Saliceto

Non c’è pace per la scuola di via Saliceto e sempre a causa del riscaldamento. Solo quest’anno, per due volte, i bimbi sono rimasti al gelo e la preside Lucia Montanaro, per volendo farli stare al caldo, li ha fatti traslocare, con armi e bagagli, dai vicini di casa.

E cioè la media Zappa, sempre parte dello stesso comprensivo. Per non parlare delle tende: strappate, assenti e quelle che ci sono non funzionanti.

Dal canto suo la scuola non fa altro che segnalare al padrone di casa: il Comune. Nonostante ciò, le famiglie premiano questa scuolina da 140 alunni: 50 le domande arrivate, 42 quelle accolte. Con il risultato di formare una seconda prima.

Inconvenienti con l'acqua calda

Torniamo alla perdita d’acqua. Da venerdì 28, all’elementare Saliceto c’è solo acqua calda. Per la mensa Ribò porta le bottigliette d’acqua, ma per il resto della giornata i bambini sono costretti a bere acqua (quando va bene) tiepida. Da notare che non ci sono distributori automatici.

Subito avvisato, Il Comune assicura che l’acqua è potabile, ma calda. Da quello si è saputo il problema è causato dalla rottura di un tubo dell’acqua calda il cui vapore scalda la tubatura di quella fredda.

Il Comune si limita a un laconico: «Abbiamo preso in carico la segnalazione». Niente più. Da un paio di giorni, per evitare l’effetto broda, di giorno il riscaldamento viene spento, riacceso la sera e un po’ la mattina. Così l’acqua, in orario di lezione, dovrebbe essere bevibile.

Richieste di spiegazioni dal Comune

Infine la consigliera di FdI, Manuela Zuntini continua a interrogare il Comune chiedendo spiegazione e giustificazione del perché di tutte queste rotture e inadempienze.