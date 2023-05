Acqua e fango non fermano il matrimonio

L’acqua e il fango che martedì scorso ha invaso il centro di Monteveglio non hanno fermato Fabio Battaglioli ed Erika D’Asta (foto) che la mattina di sabato sono stati uniti in matrimonio nel municipio del piccolo centro di Valsamoggia, la comunità più danneggiata di tutta l’area pedecollinare a ovest di Bologna. Così mentre nella piazza e nelle strade le pompe erano al lavoro e decine di persone spalavano ancora il fango da negozi, abitazioni, cantine e garage, Fabio ed Ery, raggianti nonostante il tempo incerto e la situazione generale, pronunciavano le formule di rito e si baciavano dopo lo scambio degli anelli nella sala consiliare, davanti alla presidente della municipalità Isabella Fabbri. Bolognese lei, montevegliese lui, non ancora trentenni, sono stati festeggiati con un fitto lancio di riso dai tanti amici e famigliari presenti. "Prima di loro c’era già stato anche un altro matrimonio – dice la presidente Fabbri –. E per queste due coppie tutti hanno fatto l’impossibile per pulire al meglio davanti al municipio. Determinati loro, determinati noi a non far loro rinviare questo appuntamento memorabile e rimanere impeccabili nei bei loro abiti da cerimonia. È stata un’emozione unica anche per me, che ho visto il ‘prima’ e il ‘dopo’ il lavoro dei nostri ’angeli del fango’, in particolare i volontari della Protezione civile".

Ed è sulle scale del municipio che si sono incontrati gli sposi e i volontari infangati fino ai capelli, guidati dal vicepresidente dell’associazione Protezione civile Valsamoggia Savigno: "Fabio era pronto anche ad abbracciarci, sporchi com’eravamo tutti. Ma abbiamo fatto solo una gag – racconta Maurizio Masini – erano bellissimi, senza un filo di fango, e per noi questo è stato un bel segno di speranza e di coraggio".

Gabriele Mignardi