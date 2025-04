Acqua, lo studio di Confindustria: "Serve concretezza dopo i rinvii"

Acqua e gestione della risorsa idrica al centro del convegno organizzato per lunedì, a Bologna, da Confindustria Emilia-Romagna. Con “Verso il nuovo Piano di tutela delle acque attraverso un nuovo modello di gestione” verrà presentata un’analisi sul tema delle infrastrutture idriche e delle competenze amministrative e gestionali dei corsi d’acqua in regione. L’incontro, che si terrà dalle 9.30 al MAMbo-Museo d’Arte Moderna in via don Minzoni 14, ha l’obiettivo di fare il punto sulle possibili soluzioni per una corretta gestione delle risorse idriche, nell’ottica di fronteggiare la siccità e le calamità naturali anche attraverso nuovi modelli di governance. "Le recenti alluvioni, precedute da un lungo periodo di siccità diffusa – afferma la presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi – ci hanno confermato che la gestione della risorsa idrica rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo. L’acqua riguarda non solo il governo del territorio, ma anche la competitività del nostro sistema regionale, insomma il futuro che vogliamo costruire per l’Emilia-Romagna. Sinora – va avanti – il tema è stato gestito con un approccio di tipo ordinario, perché l’acqua c’è sempre stata e non si erano mai verificate situazioni di grave rischio. Abbiamo rinviato per troppo tempo gli investimenti necessari: ora dobbiamo avviare una riflessione con la Regione per un piano concreto di interventi infrastrutturali, anche con una nuova governance della risorsa idrica". Tra gli ospiiti, anche il presidente di Regione Michele de Pascale. Gli studi commissionati da Confindustria Emilia-Romagna, che saranno presentati lunedì, evidenziano criticità nel sistema di gestione delle risorse idriche, legate soprattutto alla complessità normativa e alla sovrapposizione delle competenze tra i vari livelli di governo.