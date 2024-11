Acqua, mezzo mondo prende lezioni dal Cer

Una serie di incontri internazionali con nutrite delegazioni provenienti da ogni parte del mondo, complessivamente 70 visitatori provenienti da Ecuador, Repubblica Dominicana, Francia, Repubblica Democratica del Congo e Brasile, che, gradite ospiti di Acqua Campus, il polo di ricerca tecnico-scientifica targato Anbi, hanno potuto confrontarsi e dialogare con i vertici del Canale Emiliano Romagnolo nel corso di momenti istituzionali focalizzati sulle criticità causate dai cambiamenti climatici e le relative possibili azioni di adattamento da mettere in campo.

Soluzioni possibili grazie alle più recenti innovazioni studiate dal Cer nell’ambito della gestione sostenibile della risorsa idrica, cogliendo inoltre l’opportunità di visitare da vicino le avanzate infrastrutture dell’ente di bonifica e studiarne i progetti di ricerca al servizio dell’agricoltura. Entrando nel dettaglio del calendario di incontri, una delegazione del Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, composta da 19 ingegneri francesi, ha visitato Acqua Campus per approfondire le infrastrutture del Cer e i progetti legati all’installazione di paratoie automatizzate insieme ad alcuni membri di Rubicon Water, evidenziando l’interesse verso l’ottimizzazione tecnologica dei sistemi irrigui. Altra visita di rilievo, quella organizzata in collaborazione con Macfrut che ha visto ospiti una decina di rappresentanti della Repubblica Democratica del Congo e incentrata sulla condivisione di conoscenze tecniche e buone pratiche per l’irrigazione e l’agricoltura sostenibile, in particolare sulla coltivazione della patata, argomento-chiave che sarà al centro di importanti approfondimenti nel corso dei workshop che il Cer organizzerà in occasione dell’edizione 2025 della fiera. E ancora: la visita di una delegazione del Brasile, organizzata grazie all’impegno comune con i partner di Acqua Campus come Finapp e Irritec.

Il Consorzio poi ha accolto 20 rappresentanti governativi provenienti dalla República Dominicana, avviando legami di collaborazione e formazione nel settore dello sviluppo agroalimentare. Momento particolare l’incontro con la delegazione dell’Ecuador: "La visita della delegazione ecuadoregna ci onora e riempie d’orgoglio – ha evidenziato Nicola Dalmonte, presidente del Cer – poiché valorizza l’impegno del Cer nell’attività tecnico-scientifica grazie ad Acqua Campus. Siamo particolarmente attivi anche nell’avviare legami di collaborazione nel settore dello sviluppo agroalimentare partecipando ai workshop di formazione con i nostri tecnici sia in Italia che all’estero".

z. p.