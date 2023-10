Acqua rossa nel canale di Reno. I cittadini lanciano l’allarme

Enigma spiegato per acque tinte di rosso segnalate due giorni fa dai residenti che abitano a ridosso del Canale di Reno, a Casalecchio. Secondo quanto spiegato dal Comune si tratterebbe della confluenza nel canale che scorre dalla Chiusa in direzione della città, del liquido ‘tracciante’ di colore rosso utilizzato dai tecnici per monitorare il flusso di liquidi e quindi risalire all’origine di perdite delle tubazioni, infiltrazioni o percorsi di scarichi lungo tubature interrate. Sostanze non tossiche a base di coloranti alimentari che provocano l’effetto a seguito del versamento delle polvere (il tracciante) all’interno di uno o più punti di accesso alle acque sotterranee e nella successiva ricerca della stessa sostanza presso altri punti di passaggio o recapito delle acque sotterranee, per la verifica del collegamento idrico sotterraneo.

Nel caso del Canale di Reno l’effetto è stato particolarmente evidente dal momento che in questo periodo la condotta è stata posta ‘in secca’, con la sospensione del prelievo di acqua dal Reno da parte del Consorzio per potere effettuare le operazioni di manutenzione. L’arrivo del liquido immesso è stato quindi evidente ed ha indotto un allarme con le segnalazioni alla Polizia locale che ha effettuato i necessari controlli fino alla spiegazione.

"E’ stato appurato che una ditta incaricata del controllo aveva utilizzato appunto queste polveri traccianti che non sono né pericolose, né tossiche" ha spiegato l’assessore alla sicurezza Paolo Nanni che ha anche esclusa l’opera di militanti ecologisti estremi che nei mesi scorsi firmarono le azioni dimostrative con vernice rossa a danno di alcuni noti monumenti italiani.