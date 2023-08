Acqua scura a Longara e Calderara: "Eseguiti lavori, problema risolto"

Acqua scura dai rubinetti in alcune zone di Calderara. Numerosi cittadini hanno segnalato il problema sui social e al Comune preoccupati della situazione. E non si è fatta aspettare la risposta dell’amministrazione comunale che ha preso informazioni riguardo alla situazione anomala. "In merito alle segnalazioni lette sui social nonché a quelle direttamente ricevute relativamente all’acqua scura a Longara – dice il sindaco Giampiero Falzone – ho scritto a Hera chiedendo spiegazioni". "Nei giorni scorsi – spiega Hera – è stato installato un riduttore di pressione in via persicetana vecchia a Bologna. Quel tratto di rete alimenta anche Longara - Bargellino. I lavori hanno determinato momenti di calo di pressione e conseguente acqua scura. Ma adesso non dovrebbero manifestarsi più problemi".