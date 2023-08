Acqua scura dai rubinetti Il sindaco diffida Hera

Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, manda una diffida a Hera. Pomo della discordia il perdurare dell’acqua scura che esce dai rubinetti di una trentina di abitazioni nella frazione di Longara. Sabato scorso si era manifestato il fenomeno e già il primo cittadino aveva chiesto i motivi ad Hera. Dal canto suo la multiutility aveva spiegato che il problema era legato "all’installazione di un riduttore di pressione in via persicetana vecchia a Bologna".

"Quel tratto di rete alimenta anche Longara - Bargellino – ha sottolineato Hera –. I lavori hanno determinato momenti di calo di pressione e conseguente acqua scura".

E così, nella giornata di lunedì, il sindaco ha comunicato ai cittadini l’aggiornamento pubblicandolo sulla sua pagina Facebook. Ma, a quanto pare, la situazione è rimasta invariata. "A seguito del perdurare del problema acqua a Longara – dice infatti Falzone – e delle numerose segnalazioni ricevute, e per le quali ringrazio i cittadini, ho inviato formale diffida ad Hera che pubblico in modo che tutti sappiate quanto da me chiesto".

Il primo cittadino ha così pubblicato sui social la diffida. Dal canto suo non si fa aspettare la replica di Hera: "I lavori di manutenzione sulla rete idrica svolti di recente da Hera con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio nel territorio di Calderara hanno provocato episodi di intorbidimento dell’acqua a causa del rilascio di depositi naturalmente presenti all’interno delle condotte sia pubbliche che private – si legge in una nota –. L’inconveniente è stato immediatamente gestito e risolto da Hera con interventi tempestivi di flussaggio e ricambio dell’acqua che oggi, all’interno delle reti, è pulita e potabile. Per evitare eventuali episodi analoghi, Hera procederà al lavaggio straordinario del tratto di condotta dove si è verificato il rilascio dei depositi".

E si legge ancora: "I problemi che ancora si riscontrano riguardano esclusivamente gli impianti interni ai condomini: occorre che si faccia scorrere l’acqua dai singoli rubinetti finché non torna limpida. Se ciò non accade subito, è perché il flusso all’interno degli impianti condominiali è inferiore al solito, essendo un periodo di vacanza in cui molti utenti non sono in casa. Hera consiglia inoltre di pulire i filtri dei rubinetti dove può essersi accumulato del deposito. In caso di danni o di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti interni per i quali dovesse essere necessario l’intervento di un professionista, è possibile fare richiesta di risarcimento inviando la documentazione".

Pier Luigi Trombetta