Acqua dal tetto e freddo alla scuola Tanari di Bologna, è sciopero: “Siamo stanchi”

Protesta degli studenti dell'Istituto Manari per incuria

Bologna, 26 gennaio 2023 – Acqua dal tetto, finestre che non si chiudono e freddo costante durante le lezioni: scoppia la protesta all’Istituto Manfredi Tanari di Bologna, dove gli studenti hanno deciso di scioperare. I giovani contestano la mancanza di cure e la necessità di interventi strutturali nella loro scuola, di fronte a questi segni d’abbandono. Nel frattempo, il movimento Scuole in lotta Bologna rilancia il corteo studentesco cittadino del 3 febbraio con partenza da piazza Verdi alle 15.

A segnalarlo è Scuola in lotta Bologna: “"Oggi come studenti del Manfredi Tanari stiamo scioperando perché nel nostro plesso continuano ad esistere problemi strutturali di varia natura - scrive il movimento studentesco in una nota - Qualche giorno fa sono ricominciati a comparire i segni dell'abbandono che vivono le nostre scuole, nelle classi continuiamo a vivere le infiltrazioni dal tetto, questo non ci permette di fare lezione in tranquillità. Per non parlare della palestra che bagnandosi diventa impraticabile".

Una situazione non più accettabile dagli studenti. “Siamo stanchi e stanche di non poter stare in classe senza avere freddo, spesso le finestre non si chiudono lasciandoci completamente in balia del gelo". Problemi per i quali, insistono, "Non è possibile che la Città metropolitana non ci stia rispondendo, il freddo lo stiamo vivendo adesso, è inaccettabile che gli arsenali di tutti i paesi continuino ad essere aumentati mentre i soldi per le scuole non ci stanno mai".

Intanto gli studenti incassano la solidarietà della Lega. "Decine di studenti del Manfredi Tanari in protesta perché piove dentro l'aula e in diverse porzioni della scuola sembra addirittura che manchi il riscaldamento. È scandaloso", scrivono in una nota la vicesegretaria comunale della Lega Valeria Gamberini e il consigliere comunale Matteo Di Benedetto. I due esponenti del Carroccio interpellano il sindaco: "Lepore intervenga”. Intanto,