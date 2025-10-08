"Acque, con direttiva Ue rincari in bolletta"

In che modo la nuova direttiva europea sulle acque reflue urbane modificherà la gestione delle risorse idriche nel nostro Paese? È questa la domanda al centro della prima giornata di Accadueo, la più grande manifestazione internazionale dedicata al settore idrico civile e industriale. A BolognaFiere, novemila metri quadrati di esposizione, oltre duecentoventi aziende partecipanti, cinquanta incontri e circa dodicimila visitatori previsti. Secondo le stime della Commissione Europea, sarà necessario un investimento annuale di quasi quattro miliardi di euro per "migliorare la qualità dell’acqua potabile, ridurre l’impatto ambientale e rendere gli impianti di depurazione di tutti i paesi membri energeticamente autosufficienti entro il 2045". In Italia, l’adeguamento normativo comporterà un investimento annuale compreso tra i 700 milioni e il miliardo di euro, che causerà, a cascata, un aumento delle utenze del 2,3%. Tale somma verrà destinata soprattutto ai piccoli centri abitati, i cosiddetti agglomerati, i quali saranno obbligati a dotarsi di impianti più moderni e a rispettare standard maggiormente rigorosi in tema di gestione delle reti fognarie e di trattamento delle acque reflue. "Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, si parla di un investimento stimato di circa 460 milioni di euro – afferma Cristina Govoni, responsabile regionale del settore ‘Tutela dell’ambiente ed economia circolare’ –, una cifra che però non può essere coperta soltanto dalle tariffe dei cittadini". "La direttiva europea rappresenta un’opportunità economica, sociale e sanitaria per risolvere le criticità del nostro sistema idrico – aggiunge Angiolo Martinelli (foto), direttore della divisione ‘Uso sostenibile delle risorse idriche’ del Mase –. È necessario però superare la frammentazione delle competenze e adottare piani nazionali integrati e programmi di attuazione che garantiscano coerenza operativa e coordinamento tra i vari soggetti coinvolti", conclude.

Filippo Biondi