Acque del lago ai raggi X. Hera: "Nessuna anomalia"

Il sindaco di Castel di Casio Marco Aldrovandi pone ad Hera una questione legata alla potabilizzazione dell’acqua ed Hera risponde che non ci sono problemi sulla qualità di quella che arriva nelle case dei comuni dell’Alto e Medio Reno. Quando il bacino di Suviana venne creato tra il 1928 e il 1932, la sua funzione non era sono quella di fornire energia alla linea ferroviaria, ma doveva anche essere un rifornimento di acqua potabile per le abitazione della zona. Un compito che è rimasto nel tempo e che svolge tuttora con gli impianti di potabilizzazione che, pur essendo già nel comune di Castel di Casio, sono sullo stesso versante della centrale idroelettrica dove martedì pomeriggio si è verificata la tragedia. L’allarme di una possibile contaminazione è scattato già nella serata di martedì quando sono apparse una serie di macchie marroni proprio vicino ai punti di raccolta dell’acqua. "Diversi cittadini ci hanno segnalato e documentato questo fenomeno – spiega Aldrovandi – e credo sia opportuno chiarire quale sia l’impatto che l’esplosione ha avuto sul lago tra macerie e perdite di materiale. Nessuno si sarebbe potuto immaginare un disastro del genere e ora il nostro compito è quello di mettere in sicurezza la salute di tutti: è per questo che abbiamo bisogno di dare indicazioni chiare per evitare che vi sia una sottovalutazione della situazione".

Immediata la risposta di Hera che ha chiarito come vi sia un monitoraggio costante dell’acqua. "Il Gruppo Hera – si legge in un comunicato della società – è in contatto costante con tutte le istituzioni e con la Protezione Civile ed è impegnato nel garantire il servizio idrico sui territori dell’Appennino vicini alla centrale idroelettrica di Bargi. Subito dopo la tragedia sono stati intensificati i monitoraggi sulla qualità dell’acqua prelevata dal lago di Suviana, senza registrare alcuna anomalia. Peraltro, il servizio idrico per i comuni di Alto Reno Terme, Castel di Casio, Gaggio Montano, alcune frazioni di Grizzana Morandi e di Vergato, è pienamente presidiato dal successivo processo di potabilizzazione dell’impianto Hera di Suviana. Il Gruppo Hera esprime profondo cordoglio per le persone che hanno perso la vita alla centrale idroelettrica, partecipa al dolore delle loro famiglie, alla preoccupazione per i feriti e per i dispersi, ed è vicino alle comunità colpite".