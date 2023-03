Acquisti sul web, nei magazzini si lavora duro E i dipendenti denunciano ansia e stress

Fin dalla nascita, le aziende dell’e-commerce vogliono far crescere il loro business. Un aumento c’è stato ai tempi del lockdown, quando, non potendo uscire, le persone ordinavano online su Amazon, Aliexpress, Wish, Shein, ecc.. Finita la pandemia, i consumatori hanno continuato a fare compere online, e la maggiore frequenza dei furgoni dei corrieri ha contribuito a incrementare l’inquinamento e i gas-serra, dovendo consegnare pacchi in luoghi molto lontani. Alcuni studi sostengono invece che lo shopping nei negozi tradizionali sia più inquinante di quello online: su “Flowerista” si legge che le attività tradizionali causerebbero "tra 1,5 e 2,9 volte più emissioni di gas serra rispetto agli e-commerce". L’e-commerce ha anche altre conseguenze: una è la crescita dei magazzini e dei centri di smistamento. I dipendenti di queste aziende denunciano come l’ambiente di lavoro sia molto stressante e provochi ansia, tensione ed affaticamento. I dipendenti sono sovente obbligati a ritmi stressanti, monitorati per controllare le loro prestazioni: in tanti denunciano condizioni di lavoro pessime. La gratuità delle spedizioni, spesso, grava sulla condizione dei lavoratori.