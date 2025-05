Acrobazie da circo nel tendone al Parco Rodari

Tutto pronto al parco Rodari di Casalecchio dove domani prende il via la tredicesima edizione di Equilibri: festival internazionale di circo contemporaneo promosso da Arterego, che per l’occasione ha allestito un teatro-tenda (nella foto) affiancato da un ampio punto ristoro per ospiti e spettatori attratti dal programma di spettacoli circensi senza animali, teatro, musica e laboratori interattivi con ingresso a offerta libera.

I primi a salire sul palco, alle 19, i tre artisti di trapezio ballant, scala di equilibrio e acrobatica della formazione Il TrioCirc. Sabato vedrà esibirsi all’aperto il Duo Quizas mentre il teatro-tenda ospiterà la doppia replica della compagnia argentina Opera Clap, con uno spettacolo che unisce body percussion e comicità ad abilità acrobatiche.

Domenica giornata speciale di Magò Presente: l’arte per parlare della violenza di genere. Il mattino laboratori su prenotazione per proseguire il pomeriggio con cerchi di autocoscienza, performance, talk e concerti sulle dinamiche di genere.