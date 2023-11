Ad alta quota: il turismo rischia e servono idee

Speriamo che l’inverno faccia il suo dovere e porti nevicate in abbondanza o almeno temperature sotto lo zero per consentire alle stazioni sciistiche di azionare gli impianti di innevamento artificiale. Anche se le temperature autunnali viaggiano sopra la media stagionale, non è detto che il clima sarà avaro di neve. Il Corno alle scale dispone di ottimi impianti di risalita e di un sistema di innevamento artificiale di prim’ordine, come anche il Consorzio del Cimone a Modena, e basta che arrivi il gelo per far partire il circo bianco. Detto ciò l’Appennino deve e può valorizzare meglio il proprio patrimonio di natura, gastronomia, borghi, percorsi di trekking, acque termali, arte minore. Molto si fa già, ma non basta. A tal proposito, nei giorni scorsi Confcommercio e Confagricoltura hanno siglato il Patto per l’Appennino nel tentativo di sviluppare meglio il valore che offre la montagna oltre alla parte dello sci e a quella estiva. L’intenzione è lodevole e adesso va riempita di contenuti per accrescere l’offerta. Una visione complessiva e un sistema turistico più ampio sono caratteristiche che hanno sempre stentato a decollare in Appennino. La politica, ma anche il commercio, le imprese, gli enti pubblici devono capire che è tramontato il tempo della concorrenza fra località della stessa area. Bisogna pensare in grande e comprendere e investire con nuove idee e strutture.

