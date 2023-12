’Ad maiora’ conquista Roma

La web serie ’AD Maiora – storie di resilienza’ vince al ’Digital media fest’ il premio ’Best social oriented movie’. La cerimonia si è svolta il 6 dicembre a Roma nella Casa del Cinema. La serie, nata da un’idea della giornalista Deborah Annolino, è stata l’unica opera italiana in gara nella categoria web serie al festival diretto da Janet De Nardis. L’evento, patrocinato dal ministero dei Beni Culturali e da ’Roma Lazio film commission’, ha visto la partecipazione anche del cast bolognese. Assieme all’ideatrice era presente lo sceneggiatore della web serie Stefano Foglia.

Non sono inoltre mancati ulteriori riconoscimenti. Infatti ’AD Maiora’ ha vinto la selezione diretta per il ’Marseille Web Fest’, il ’Die Seriale’, il ’British Web Awards’ e per il ’Rio Webfest’, superando così per la prima volta i confini nazionali. Inoltre la digital serie ha vinto anche il premio ’StadionVideo’. I numerosi riconoscimenti arrivano alla fine di un anno intenso e pieno di impegno per la realizzazione della terza stagione che ha visto la regia di Angelo Giummarra e il supporto della filmmaker Cristina Burrometo.