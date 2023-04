Addetti alla portineria, 5 posti nella multiservizi

Azienda multiservizi ricerca cinque addettie servizi di portierato e accoglienza, preferibilmente con esperienza, per aziende clienti nella città di Imola. Viene sottolineato che sarà indispensabile essere in possesso di un proprio mezzo di trasporto. È preferibile che la figura ricercata abbia una conoscenza di base della lingua inglese e abbia frequentato corsi antincendio e di primo soccorso. È preferibile, inoltre, possedere conoscenze di informatica di base. L’orario di lavoro è part-time. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni che vengono riportate.