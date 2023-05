Addetti alle vendite, 500 assunzioni in arrivo

Mondo Convenienza, multinazionale italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, continua il suo programma di assunzioni per potenziare la rete delle vendite aprendo oltre 500 nuove posizioni per gli addetti alla vendita. Sono 40 i punti vendita coinvolti e in particolare le ricerche più numerose interesseranno i negozi situati nel Nord Est con 122 posti in Veneto ed Emilia-Romagna, fra Verona, Brescia, Mestre, Bologna, Ravenna e Rimini; quelli della Lombardia (128 posizioni fra Trezzano, San Giuliano Milanese, Lissone, Rescaldina, Como e Curno); in Piemonte e Liguria (82 posizioni fra Torino, Serravalle, Moncalieri, Voghera e Savona), i cinque negozi presenti nell’area di Roma (85 posti) e in Toscana (47 fra Pisa, Prato e Scarlino). Nuove opportunità anche nei punti vendita di Marcianise (25 posti), Catania, Cagliari, Bari e nei negozi del Centro Italia. Per tutti programma di formazione della durata di 6 settimane.