Addetto alle pulizie in negozio di abbigliamento

Igea Srl è alla ricerca di un addetto alle pulizie presso un negozio di abbigliamento all’interno dell’area commerciale di via C. Colombo. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. È preferibile aver già maturato un’esperienza pregressa, nello stesso ruolo, della durata di almeno 23 mesi. L’annuncio di lavoro è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Il contratto proposto possiede le seguenti caratteristiche: CCNL Artigianato - 6° livello; si tratta di un tempo determinato, con scadenza al 31122023, ma con possibilità di proroga. L’orario di lavoro è un part-time di 10 ore settimanali, da suddividere nell’arco dei 7 giorni, da lunedì a domenica, rispettando la fascia oraria che va dalle 7 alle 9. Il giorno di riposo previsto è il sabato, oltre a un giorno a settimana variabile. Per candidarsi, bisogna seguire questa procedura: è necessario registrarsi con Spid o Cie al ’Portale Lavoro per Te’ tramite il sito (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) oppure sull’ ’App Lavoro per Te’; per candidarsi bisogna poi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.