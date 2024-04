Addio a Baldini ’biassanot’ bolognese

Bologna sarà sicuramente più sola, e più triste, ora che Stefano Baldini non c’è più. L’ultimo saluto a Baldo, mancato a seguito di alcuni problemi respiratori da cui era affetto da una vita, si è tenuto ieri mattina, nella chiesa di sant’Antonio da Padova, dove si sono riunite più di trecento persone.

Nato nel luglio del ‘70 ha studiato al San Luigi: studi classici. È sempre rimasto nella sua città natale, per rimanere anche vicino ad amici, ma soprattutto agli amati genitori. Se si spostava amava andare a Lido di Spina, dove aveva casa e legami che si era costruito dall’adolescenza. A ricordarlo, con commozione, un amico storico, Luca Mazzoni: "Baldo era un buono, un amico vero e c’era sempre. Sorrideva anche nelle situazioni più difficili della vita e faceva sorridere tutti noi.

A Bologna era ovunque e la chiesa piena di persone è stata la dimostrazione del bene che ha fatto a tanti e ricevuto da tanti. Amava stare in compagnia, sempre elegante ed impeccabile, dall’animo nobile e generoso". Baldo era un grande coltivatore di ricordi: collezionava foto con amici e, per i compleanni, adorava regalarle, con biglietti speciali fatti da lui. Molti di quelli che lo hanno conosciuto, negli anni, lo ricordano come: "Il biassanot dall’animo fanciullesco e dalla risata contagiosa".

z.p.