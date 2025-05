Addio a Bedosti, il ricordo social. Arbitrava la Nazionale cantanti

Addio all’indimenticato allenatore e arbitro di calcio giovanile. È scomparso a 91 anni, Enzo Bedosti, di Castel Maggiore, soprannominato Bedo, ex arbitro della Nazionale cantanti (a destra, con Mingardi e Morandi). Per almeno 40 anni si è occupato di attività sportiva nella parrocchia di San Bartolomeo di Bondanello di Castel Maggiore. Allenava i ragazzini, arbitrava e organizzata tornei ed eventi parrocchiali. "Enzo è stato un tassello – ricorda sui social chi lo aveva conosciuto – dei nostri trascorsi calcistici giovanili. Riusciva a rendere importanti e ufficiali anche le partitelle parrocchiali del sabato pomeriggio. Grazie Enzo per tutti i momenti spensierati e giocosi che ci hai regalato".

Bedosti era un volontario di questa parrocchia di Bondanello, dove si dedicava al calcio e di professione era agente di cantanti. "Si può senz’altro dire – dice Ignazio Mistretta, amico ed ex calciatore dilettante – che Enzo toglieva i ragazzini dalla strada impegnandoli nell’attività sportiva. Il suo impegno riscuoteva apprezzamento e attestati di stima. Era un uomo ben voluto e conosciuto da tanti. Era un punto di riferimento".

"Enzo – continua Mistretta – era allenatore, padre, amico per tantissimi ragazzi che hanno avuto la fortuna di incontrarlo al campetto di calcio della parrocchia di Castel Maggiore. Lassù porterà la sua allegria, la sua cordialità, il suo stile. Enzo è stato un esempio per tutti, ci mancherà tantissimo".

