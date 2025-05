Addio a Benecchi, tra i leader del ’77 bolognese. Il sindaco: "Una vita dedicata alla politica"

Addio a Diego Benecchi. Aveva 73 anni ed è stato uno dei leader del ‘77 bolognese, poi protagonista della vita politica e civile di Bologna, molto attivo nel mondo della scuola (è stato a lungo un insegnante) e per tre mandati consigliere comunale. Nato a Domodossola, ma cresciuto sotto le Due Torri, esponente di Lotta Continua, finì anche in prigione dopo le vicende che portarono all’uccisione del militante Francesco Lorusso, che segnò quella stagione di lotte, e alla cui memoria è sempre rimasto legato. Con una mossa che creò profonde discussioni nella sinistra bolognese, entrò nel Partito Democratico della Sinistra ed è stato consigliere comunale dal ’90 al 2004. Dal 1990 al 1995 è stato vicecapogruppo del Gruppo Due Torri per Bologna, dal ’95 al ’99 presidente della commissione ’Assetto del Territorio e Ambiente’ e dal ’99 presidente della commissione ’Affari generali e istituzionali’. È stato attivo nella vita civile della città finché la malattia glielo ha consentito. "Una vita dedicata alla politica, fin dalle scuole superiori e nei movimenti politici della città – ricorda il sindaco Matteo Lepore – e poi alle istituzioni e alla nostra città che aveva scelto come sua, sempre vicino ai giovani e al mondo della scuola". "Esponente delle istituzioni e personalità di grande spessore umano – così il deputato Pd, Andrea De Maria –. Mi hanno sempre colpito la sua passione e la sua lucidità intellettuale".