Addio a Papa Benedetto XVI, quel legame mai perduto con Bologna

Addio a Papa Benedetto XVI

Bologna, 2 gennaio 2023 – Nel conclave del 2005 il candidato del cardinale Joseph Ratzinger alla successione di papa Giovanni Paolo II era il cardinale arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi. Il successore di San Petronio non era a conoscenza di questa preferenza e, anzi, si lamentò con un suo confratello del fatto che ci fosse anche una sola persona che potesse minimamente indicarlo come futuro pontefice.

"Se scopro chi è quello che continua a votarmi lo prendo a schiaffi" – diceva Biffi, ma la risposta del suo collega lo fece rimanere di stucco – "temo che dovrà arrabbiarsi con chi abbiamo deciso di eleggere papa". I due si stimavano e una delle cose che più li accomunava era la passione per la teologia e in particolare per un autore svizzero, Hans Urs von Balthasar. In un libro Ratzinger aveva ragionato con lui sulle prospettiva della morale cristiana e da lì era partita una lunga collaborazione, mentre Biffi ne apprezzava il pensiero ancorato alla tradizione.

Meno pubblico, ma non meno intenso, il rapporto di stima tra il cardinale Carlo Caffarra e papa Benedetto XVI. Entrambi erano così riservati che nessuno dei due confermò mai la voce che sostiene come l’allora arcivescovo di Bologna si fosse confrontato con il pontefice prima di accettare l’eredità lasciata da Michelangelo Manini che comprendeva il 66% delle quote della Faac. Siamo nel 2012 e per la prima volta una diocesi diventava l’azionista di maggioranza di una multinazionale. Conoscendo lo spirito obbediente di Caffarra, è plausibile che si sia confrontato con il pontefice sulla questione prima di accogliere le volontà dell’imprenditore bolognese.

Il legame tra le Due Torri e Ratzinger evidenzia in altri due episodi. Il primo è la scelta del nome. Il porporato tedesco decise di chiamarsi Benedetto per seguire le orme di Benedetto XV, entrato in conclave come il cardinale Giacomo della Chiesa e arcivescovo di Bologna, e che definì la prima guerra mondiale una "inutile strage".

Il secondo evento risale al 1997 quando Ratzinger, come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenne in un PalaDozza stracolmo di uditori una conferenza sull’eucarestia durante il Congresso Eucaristico Nazionale. A margine è bene ricordare come papa Benedetto XVI nominò vescovo l’allora don Matteo Zuppi, affidandogli l’incarico di ausiliare di Roma Centro. A seguire papa Francesco nominò lo stesso Zuppi arcivescovo di Bologna.