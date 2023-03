Addio a Bice Biagi, sarà sepolta a Pianaccio

Si terranno domani a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere, i funerali di Bice Biagi. E proprio nella piccola frazione montana, dove era nato il padre, verrà sepolta, per sua volontà, accanto ai suoi cari.

Bice Biagi, 75 anni, figlia del grande giornalista Enzo, si è spenta ieri mattina a Milano, dove viveva. Anche lei giornalista e scrittrice è stata custode della memoria del grande maestro della comunicazione che per oltre mezzo secolo ha considerato il suo lavoro come un servizio che si rende al Paese e che ha lasciato in eredità alla figlia ’una passione smisurata per la libertà’. La notizia della morte di Bice Biagi è stata diffusa da Articolo 21 di cui era ’amica e garante’, oltre che fondatrice dell’associazione.

Nata a Bologna il 5 maggio 1947, Bice Biagi si era laureata in Lettere all’Università degli Studi di Milano, in piena epoca di lotte dei movimenti studenteschi, dove si impegnò con giovanile entusiasmo. Poi decise di abbracciare la professione giornalistica sulle orme del padre. Nel corso della sua carriera è stata direttrice delle riviste ’Insieme’, ’Intimità’ e ’Novella 2000’ e vicedirettrice del settimanale ’Oggi’.

Dal 2008, insieme alla sorella Carla, Bice Biagi presiedeva il comitato promotore del Premio Enzo Biagi ed insieme avevano creato il Centro documentale a lui dedicato a Pianaccio.

"Sentiremo molto la mancanza di Bice Biagi - ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini – una grande donna profondamente legata alle sue tradizioni familiari e alla memoria dei suoi genitori, in particolare a quella del grande Enzo che ha profondamente amato. Tutte le estati era solita venire a Lizzano in Belvedere per rinnovare la testimonianza di affetto a Pianaccio, il borgo di Enzo".

"Esprimo alla famiglia di Bice Biagi il profondo cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore –. Se ne va una persona che per molti di noi ha rappresentato un esempio per le battaglie per la libertà di informazione, a fianco del padre Enzo. Voglio ricordare anche il grande amore di Bice per la nostra terra e in particolare per il nostro Appennino". "Forte e volitiva, ironica e franca, Bice è sempre stata accanto al padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi che si abbatté su di lui, Luttazzi e Santoro il 18 aprile 2002, quando era alla Rai", scrive Articolo 21 sul proprio sito.