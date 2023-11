Addio a Bignozzi. Lutto all’Unibo

Addio al professor Luciano

Bignozzi, il chirurgo veterinario a cui si devono le prime applicazioni in Italia delle tecniche di osteosintesi per fratture delle ossa lunghe di cavalli, con esiti favorevoli anche al fine della ripresa dell’attività agonistica. Il docente è morto a Bologna, all’età di 95 anni, domenica scorsa, come hanno annunciato la famiglia e l’Università di Bologna, dove è stato docente di Clinica chirurgica Veterinaria. Ii funerali verranno celebrati oggi, alle 9,45, nella Basilica di Sant’Antonio da Padova.

Nato a Bondeno, in provincia di Ferrara, Bignozzi si era laureato a Bologna in Medicina Veterinaria nel 1951. Ha iniziato una lunga carriera accademica come assistente volontario, per diventare infine professore ordinario nel 1974, insegnando diverse materie del settore di Chirurgia Veterinaria. È stato direttore dell’Istituto di patologia speciale e Clinica Chirurgica Veterinaria dal 1983 sino alla creazione dei Dipartimenti. La sua attività scientifica nelle discipline della chirurgia veterinaria, spiega l’Alma Mater, si è affiancata a quella clinica, particolarmente intensa.

