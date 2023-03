Addio a Carlo Ferri, ristoratore di Cà QuerciaBuca

Carlo Ferri se ne è andato, all’età di quarant’anni, a causa di una malattia fulminante. Da quando si è sparsa la notizia della sua morte, avvenuta all’Hospice di Bentivoglio due giorni fa, sulla Val di Zena è sceso il dolore. Carlo era molto conosciuto perché perchè da tanti anni, con i genitori Olindo e Gloria, mandava avanti l’agriturismo Cà QuerciaBuca.

A ricordalo con dolore e affetto è un amico di infanzia Hendrik Atti: "Una persona dal cuore d’oro Carlo, un amico da sempre e ancora non riesco ad accettare il fatto che non ci sia più. Amava gli scout, che abbiamo fatto insieme da piccoli, amava il verde, le sue colline e il suo agriturismo. Aveva un amore smisurato per le sue api e per tutti gli animali che teneva in agriturismo e che con i piccoli clienti del ristorante andava sempre a visitare sempre accompagnato dal suo amato cane Tessa che era la sua ombra". L’amico, poi, prosegue: "Amava cucinare ed era un padre impeccabile per i figli Tommaso e Luca. Un amore immenso, poi, quello per la sua amata moglie che, da anni, aveva deciso di lavorare con Carlo nell’attività di famiglia. Carlo era davvero una persona dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare tutti, sempre sorridente, mai una parola fuori posto. Un instancabile lavoratore. Per me era come un fratello e ora è un angelo che ci proteggerà".

Ad annunciare la terribile notizia anche la pagina Facebook del QuerciaBuca: "Uomo, figlio, padre e marito amorevole, ma anche amico fidato, compagno di sfide, di giochi e momenti unici che rimarranno indelebili". I funerali saranno domani, alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Pianoro Nuovo. Prima sarà allestita la camera ardente, dalle 9 alle 10, all’Hospice di Bentivoglio.

