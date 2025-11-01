Addio a Caterina Fornasini, nipote del parroco-martire trucidato nell’eccidio nazista

Un altro tassello della memoria se ne va. L’arcivescovo Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna hanno annunciato ieri la scomparsa di Caterina Fornasini (nella foto), nipote del Beato don Giovanni Fornasini e memoria storica della sua figura. Il cardinale ha espresso "vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia". L’arcivescovo aveva incontrato Caterina Fornasini in più occasioni, sia per le celebrazioni legate agli eccidi di Monte Sole, sia durante testimonianze con studenti o comunità. Don Giovanni Fornasini subì il martirio il 13 ottobre 1944 a San Martino di Caprara, al termine degli Eccidi di Monte Sole. Era parroco a Sperticano di Marzabotto dall’agosto 1942 e, fino al giorno della morte, la madre Maria Guccini e la nipote Caterina vissero con lui nella canonica.

Dopo il martirio dello zio, Caterina ne ha tramandato la memoria e la testimonianza in numerosi incontri tenuti soprattutto in parrocchie e scuole e anche attraverso interviste e documentari. I funerali di Caterina Fornasini saranno celebrati martedì 4 novembre alle 15 a Bologna nella parrocchia di Santa Rita, in via Massarenti 418, da don Angelo Baldassarri, vicario generale per la sinodalità e parroco di Santa Rita.

"Il valore della memoria e l’umanità di Caterina – ha affermato l’arcivescovo – ci insegnano, sull’esempio del Beato don Giovanni Fornasini, che la costruzione della pace passa dalla sconfitta del seme dell’odio e della violenza. Quando ho avuto la gioia di ascoltarla era come assistere a una lezione di storia del nostro territorio, ma anche dell’Italia e dell’Europa".