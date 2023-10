Addio a Cini, anima del centro sociale

Il centro sociale di Borgonuovo Marconi ha perso il suo ’timoniere’. All’età di 77 anni e in seguito a un male fulminante, è morto l’altro giorno Claudio Cini, presidente da diversi anni dello stesso centro. "Per la comunità di Borgonuovo – afferma il sindaco Roberto Parmeggiani – è una grande perdita, soprattutto dal punto di vista umano. Claudio è stato una presenza preziosa per la sua famiglia, per i soci e le socie del centro che lo hanno affiancato in tanti anni di servizio e, anche, per tutta la frazione di Borgonuovo. Collaboratore prezioso dell’amministrazione comunale, Claudio era l’amico di tutti, soprattutto di chi aveva più bisogno. È stato il presidente e l’anima del centro sociale di Borgonuovo che, con gli anni, ha assunto le stesse caratteristiche di Claudio: accogliente, sorridente, pacifico, disponibile, generoso, aperto e ricco di umanità".

Claudio Cini lascia la moglie Palmira Bonafè, la figlia Ramona e le nipoti Gaia e Sara. I funerali si terranno stamattina alle 11 nella chiesa dei Santi Donnino e Sebastiano di Borgonuovo.

"Fondato nel 1984 – rivela Morena Cini, sorella di Claudio – a Borgonuovo il centro sociale venne ospitato all’inizio in una casa contadina. La sede attuale venne realizzata nel 1997. Qualche anno dopo Claudio divenne uno dei maggiori collaboratori del centro, fino a diventare presidente e rimanervi per più mandati. Sapeva coinvolgere tutti e in tutto, tanto che il motto ricorrente era ’Faccio questo per Claudio’. Prima di arrivare in chiesa, abbiamo deciso fermarci al centro con il feretro per un ultimo saluto di Claudio ai suoi amici in cui ha tanto creduto". Metalmeccanico, una volta in pensione, Claudio Cini ha dedicato tutto il suo tempo alla famiglia e al centro sociale di Borgonuovo. "Anche se la sua specializzazione era quella dell’elettricista – afferma Teresa Bonafé, cugina della moglie Palmira – sapeva fare di tutto. E dava una mano in tutte le attività. In un angolo del centro aveva realizzato l’esposizione delle radio antiche di cui era appassionato". E l’imprenditore Marco Armaroli aggiunge: "Claudio aveva rispetto di tutti e riusciva a mettere d’accordo tutti. Tramite lui al centro ho portato a cena il fior fiore dell’industria bolognese". "Claudio Cini – ricorda Beatrice Beni del vicino centro Modiano per disabili – ci ha insegnato a essere generosi e fiduciosi. Su di lui si poteva davvero contare. Sarà sempre nei cuori dei nostri ragazzi".

Nicodemo Mele