Addio a Claudio Zanotti, volontario col sorriso. Il cordoglio della polizia locale

E’ scomparso all’età di 63 anni, a causa di una malattia, Claudio Zanotti (nella foto) di Mascarino. Lascia la moglie ed un figlio. Zanotti era una persona molto conosciuta per via della sua instancabile attività di volontariato a servizio della comunità di Castello d’Argile e non solo. "Nei momenti di bisogno – ricorda Alessandro Erriquez, sindaco di Castello d’Argile – era difficile poter chiamare Claudio, perché era lui ad anticiparti e mettersi a completa disposizione. Il suo spassionato spirito di servizio lo notavi in qualsiasi attività del territorio argilese, dell’Unione Reno Galliera e dell’area metropolitana bolognese. Il mondo del volontariato perde un sicuro punto di riferimento".

Gli fa eco la polizia locale dell’Unione Reno Galliera che ricorda come Zanotti sia stato un prezioso supporto per anni. E lo ringrazia per l’impegno nel volontariato e nella costante disponibilità. In qualità di presidente della Avpl (Associazione volontari polizia locale), metteva a disposizione, su richiesta, personale della associazione. Zanotti era attivo anche nei settori della scuola e dello sport. Infatti la società Peperoncino basket esprime, attraverso i social, il proprio cordoglio, per la prematura scomparsa del volontario e lo descrive come un caro amico con un grandissimo cuore. Sempre col sorriso e la battuta, esempio per i bambini della palestra. I funerali di Claudio Zanotti si sono svolti ieri pomeriggio nella parrocchia di sant’ Andrea a Castel Maggiore.

p. l. t.