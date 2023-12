Addio a Colomba, grande studioso di teatro

È stato uno degli ultimi esponenti della grande critica teatrale del secondo Novecento, quella dei Franco Quadri, Odoardo Bertani, Aggeo Savioli. Una generazione (preceduta da maestri come Roberto De Monticelli, Arturo Lazzari o Tommaso Chiaretti) che aveva educato il pubblico a una nuova etica dello spettacolo, fornendogli chiavi di lettura insolite e insospettate. È stato Sergio Colomba, spirato ieri mattina all’età di 78 anni all’ospedale Maggiore dove si trovava ricoverato da tempo, l’osservatore attento e appassionato di quanto per decenni è successo sui palcoscenici italiani e non solo: lo ha saputo raccontare ai lettori prima de ‘il Resto del Carlino’ e poi di ‘Qn’ in maniera accurata e emozionale senza sconti verso potentati o celebrità e con una scrittura raffinata e accuratissima che non ha mai trascurato l’ironia più caustica. Lascia un grande vuoto Sergio, che di professione aveva fatto il professore universitario al Dams di ‘Metodologia della critica e storia del teatro’, ma che nel giornale di quegli anni ‘80 e ‘90 aveva trovato nuova casa, nuovi stimoli e nuovi autentici amici.

Era nato a Bologna il 22 luglio 1945, pur essendo di famiglia pugliese, e a Bologna si era laureato a Lettere con una tesi sulla Storia della Chiesa, disciplina per la quale era rimasto poi assistente in facoltà. Colomba fu accompagnato nella formazione post laurea da un gruppo di amici affiatati che avrebbero segnato in seguito la storia culturale della città: da Franco La Polla a Gregorio e Sergio Scalise, da Giovanni Serafini a Marco Guidi fino a Guido Fink. All’università per lui sarebbe arrivato poi il passaggio al Dams, prima con Renzo Tian e successivamente con Claudio Meldolesi, uno degli studiosi più alti di storia del teatro. All’attività cattedratica e giornalistica aveva saputo unire un lavoro saggistico importante e scientifico. Fra i suoi libri ‘Il destino della scena’ incentrato sulla drammaturgia italiana legata al Premio Riccione a cui sarebbero seguiti ‘Le ceneri della commedia’ dedicato a Bertolt Brecht, ‘L’immortalità leggendaria’ su Jean Genet e ‘Assolutamente moderni’, prezioso volume incentrato sui temi e le figure del teatro novecentesco. ‘La fabbrica di Amleto’ fu invece curato in occasione della riapertura dell’Arena del Sole nel febbraio ‘95. Fu molto popolare fra gli studenti ‘La scena del dispiacere’ sul teatro degli anni ‘80, anche se il titolo forse più celebre di Colomba resta ‘La voce di Narciso’ sul lavoro poetico di Carmelo Bene. Di questo mattatore assoluto Colomba fu amico sincero e schivo ma al tempo stesso osservatore attento e distante. Carmelo non fu l’unico ad entrare nelle sue grazie: una forte simpatia lo legò ad esempio a Sergio Endrigo, un’amicizia solida gli fece trascorrere molte serate in compagnia di un maestro del pensiero obliquo come Giorgio Gaber. In anni giovanili Colomba non si era nemmeno sottratto all’impegno pubblico entrando in una commissione teatrale comunale (da cui si sarebbe poi allontanato polemicamente), facendo parte dell’associazione critici e accettando di essere membro della giuria del Premio Riccione. "Nelle sue recensioni si riflette la grande conoscenza non solo della storia del teatro ma del teatro contemporaneo", ha scritto il sindaco Lepore. "Le sue recensioni erano attese e temute, i suoi giudizi ficcanti e motivati", aggiunge l’assessore regionale alla cultura Felicori. E la delegata comunale alla cultura Elena Di Gioia puntualizza: "Ha contribuito a valorizzare la cultura del teatro che è uno dei tratti identitari della città".