Addio a Corrado Corazza Una vita dedicata al vino

Zola Predosa (Bologna), 13 gennaio 2023 – Una vita dedicata all’insegnamento e all’agricoltura quella di Corrado Corazza, ingegnere bolognese con la passione del vino, trapiantato a Zola, morto nella sua casa l’altra mattina, per una crisi renale seguita ad un declino iniziato con una caduta. Aveva 91 anni, lascia la moglie Maria Luisa, i figli Cesare e Silvia, i nipoti Noè, Giorgio e Luca. Di famiglia cittadina, dopo la laurea all’Università di Bologna lavorò in Philips e Sabiem, prima di dedicarsi all’insegnamento di elettronica e costruzioni alle Aldini Valeriani. Un ruolo svolto per 35 anni e per decenni condiviso con l’impegno diretto nella gestione dell’azienda agricola della moglie Maria Luisa, figlia unica di Raffaele Lodi, di antica famiglia bolognese con terreni e poderi nella pianura di Madonna dei Prati e nella prima collina di Ponte Ronca. Con la fine della mezzadria e la crisi della zootecnia Corrado puntò con decisione alla produzione di vino di qualità. Dal matrimonio con Maria Luisa nasce così la moderna cantina Lodi-Corazza, una delle più importanti dei colli bolognesi.

"Dal 1975, oltre al vino in damigiana cominciano ad essere vendute le prime bottiglie con la bella etichetta sovrastata dallo stemma di famiglia -scrive Federico Aldrovandi nel suo libro sui vignaioli dei Colli Bolognesi- Nel 1980, dopo un intelligente e lungo lavoro di espianto nelle zone della proprietà in pianura e reimpianto in quelle altamente vocate di collina gli ettari di vigna erano 18".

Del 1990 è la costruzione della cantina moderna, da lui stesso ideata e progettata, e già affiancato dai suoi due figli: Silvia e Cesare, che nel 1997 hanno preso le redini dell’azienda, condividendo fino in fondo una scelta che meravigliò molti in tempi di boom urbanistico. I Lodi-Corazza infatti si opposero ad una previsione di piano regolatore che prevedeva la costruzione di abitazioni al posto delle vigne a ridosso del paese.

"Con uno solo dei palazzi previsti avremmo incassato gli utili di dieci anni di vigna, ma non ce la siamo sentiti. Siamo fatti così: abbiamo l’agricoltura nel sangue", commentò Corazza che è stato tra i fondatori del Consorzio dei vini dei colli bolognesi, e che cedette di buon grado solo un lembo del terreno che confina con la via Risorgimento: quello sul quale è stata costruita la scuola elementare di Ponte Ronca e il giardino pubblico adiacente. Grande il rammarico per la sua scomparsa anche tra i colleghi viticoltori, i clienti, gli ex alunni che ne hanno apprezzato la sobrietà, la franchezza, la solidità e la finezza, tutti caratteri che esprime l’etichetta di cantina che porta il suo nome: un Merlot di grande eleganza, ottenuto dal vigneto più antico dell’azienda, quello che lui stesso piantò alla fine degli anni Sessanta, ed oggi difeso tenacemente dai suoi figli. Il funerale sarà celebrato in forma privata.