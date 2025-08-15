Addio a De Togni, ‘guida’ del Navile: "Attento, esperto e appassionato"

Bologna piange Paolo De Togni (foto), ex presidente del Quartiere Navile e consigliere comunale dal 1995 al 1999 con Walter Vitali sindaco. Immediato il cordoglio dell’amministrazione e del sindaco Matteo Lepore alla notizia della scomparsa di un ex amministratore e di un volto noto della città: "Esprimo, a nome mio e dell’amministrazione comunale, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo De Togni, già Presidente del Quartiere Navile – scrive Lepore in una nota –. Durante i suoi due mandati ha lavorato con passione per rafforzare la coesione del territorio, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo nuove forme di integrazione tra servizi sociali e sanitari. Sotto la sua guida sono nate esperienze innovative come il Centro diurno Tasso, la ‘Casa di Tina’ e il Centro Pizzoli, che hanno segnato una tappa fondamentale nello sviluppo del welfare di comunità a Bologna. Mi unisco al dolore dei familiari e della comunità per la perdita di un amministratore attento, appassionato e profondamente legato ai bisogni delle persone".

Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto sui social, a partire da Federica Mazzoni (attuale presidente del Navile), che ha pubblicato una foto e scritto: "Ci ha lasciati Paolo De Togni, primo presidente dell’allora appena nato Quartiere Navile che univa Lame, Corticella e Bolognina: nei suoi due mandati ha lavorato sempre per superare gli steccati e le divisioni di questi territori, dando vera vita a Navile. Tutti lo ricordano come uomo solido dal punto di vista amministrativo e di grande umanità, correttezza e simpatia. Con lui se ne va un pezzo della storia di Navile, sapremo rendergli memoria e omaggio". L’ultimo saluto a De Togni sarà lunedì, dalle 11 alle 12, al Pantheon della Certosa. "Non fiori, ma offerte ad Unicef", si legge in un messaggio.

fra. mor.