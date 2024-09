Addio a Egle Guazzaloca: "Una donna forte e riservata. Sempre accanto all’ex sindaco"

"Egle se n’è andata in punta di piedi, con la stessa discrezione con cui è vissuta a fianco di Giorgio Guazzaloca". Così, il senatore Pier Ferdinando Casini, ricorda Egle Selmi, classe 1943, la vedova del sindaco del ’ribaltone’ del 1999, scomparsa ieri mattina a Bologna. Egle lasciato un profondo vuoto in tutti quanti l’avevano conosciuta e, con lei, erano stati a fianco di Guazzaloca, l’unico sindaco non di sinistra del capoluogo dell’Emilia-Romagna. Egle, che lascia due figlie, Francesca e Federica, aveva sposato Giorgio (che a sua volta aveva due ragazze, Giulia e Grazia) in seconde nozze. I funerali si svolgeranno martedì mattina, alla chiesa della Certosa.

"Egle è stata una donna straordinaria, sempre accanto a Giorgio Guazzaloca con una discrezione che le ha fatto veramente onore – aggiunge Casini –. Se n’è andata in punta di piedi, con la stessa discrezione, senza dire nulla a nessuno della sua malattia. Ci sono casi in cui contano i comportamenti, non le parole, e in questo senso Egle ci lascia una lezione meravigliosa". La memoria del senatore torna indietro nel tempo: "Ho davvero tanti ricordi connessi a Egle e Giorgio, tanti belli, come il giorno del loro matrimonio e il pranzo da Rodrigo. Alcuni più tristi come quando assisteva Giorgio che, a causa della malattia, non risuciva a stare in piedi. Egle era sempre serena, il suo amore per il marito era incrollabile". Guazzaloca morì a Bologna nel 2017, a 73 anni.

"Ho conosciuto Egle e le sono stato vicino nei momenti più felici, legati in prevalenza all’esperienza di Guazzaloca, ma anche al momento in cui si sono sposati, sono andati a vivere insieme", ricorda Enrico Biscaglia, ex direttore generale in Comune ai tempi della vittoria di Guazzaloca e grande amico della coppia.

La discrezione era un tratto saliente di Egle Selmi: "Quando Giorgio venne eletto – continua Biscaglia – lei si è trovata catapultata in un mondo che non era il suo, ad avere un’attenzione mediatica che rifuggiva in maniera decisa". La stessa Egle, in un’intervista al Carlino di cinque anni fa, ricordava come la vita della coppia fosse stata stravolta ("Rinunciammo presto a passeggiare in centro: tutti fermavano Giorgio, non era possibile"). Una discrezione mantenuta anche durante la malattia della donna: "Come era nel suo stile Egle ha voluto andarsene in punta di piedi, non sapevo nulla della sua ricaduta nella malattia. Era la sua cifra. Di più, avrebbe detto: il suo modo per non disturbare. Questo racconta molto della sua grandezza".

L’ultima uscita pubblica di Egle Selmi nel dicembre scorso, alla inaugurazione di piazzetta Guazzaloca, tra via d’Azeglio e via IV novembre. "Mio marito ci pensava e ci teneva, che un giorno sarebbe stato ricordato vicino al suo cuore. Che era il Comune", disse allora quando è stata scoperta la targa col nome dell’ex sindaco. Quella chiusura del cerchio, che forse, tanti aspettavano.

Andrea Bonzi