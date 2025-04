Addio a Enzo Ventura, per tutti ’Sisén’, virtuoso del mandolino

"Si chiamava Enzo Ventura, ma per tutti era ’Sisén’. Era nato il 27 ottobre 1924 e se n’è andato il giorno della Liberazione di Bologna, che lui – in quel lontano 21 aprile – aveva festeggiato suonando con i suoi amici". Il ricordo è di Fausto Carpani, vero pilastro della cultura popolare e del dialetto bolognese, che invita i nostri lettori a ricordare un amico: "È partito per l’ultimo viaggio insieme a Papa Francesco – dice – e ci piace immaginare che gli abbia accennato quel ’ che suonava magistralmente. Fin da giovanissimo era divenuto un autentico virtuoso del mandolino, pur non conoscendo il pentagramma. Aveva raggiunto un piccola notorietà locale suonando a quattro mani un’unica chitarra con l’amico Liliano Lodi. Ho avuto l’onore di suonare con lui in centinaia di occasioni, e mi piace salutarlo con la frase che gli tributavo alla fine di ogni sua esibizione: ’Bèla, Sisén!’".