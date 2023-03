Addio a Ernesto Dini Una vita per i diritti di tutti

Se Bologna può vantarsi, con merito, di essere una città inclusiva, lo deve anche e soprattutto a persone come Ernesto Dini. Il suo nome forse dirà poco al grande pubblico, ma tanto ha detto per anni a centinaia, anzi forse migliaia, di bolognesi di ogni età, provenienza ed estrazione sociale. Dini, morto pochi giorni fa a 94 anni, è stato infatti un uomo delle istituzioni nel senso più ampio e migliore del termine, tanto da essere insignito delle onorificenze di Cavaliere e Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Al Merito della Repubblica.

Segretario regionale dell’Opera Nazionale Ciechi Civili dal 1956 al 1970, Dini dal 1971 al 1991 lavorò in Prefettura, dove percorse ogni gradino della scala gerarchica fino al ruolo di viceprefetto. C’era lui, nell’estate del 1980, alla guida dello speciale ufficio creato per dare assistenza alle vittime della strage del 2 agosto e ai loro familiari. E c’era lui, anche, in decine di attività di volontariato: presidente dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza dal 1982 al 1989 (e vicepresidente fino al 2002), è stato anche componente del Collegio di indirizzo della Fondazione Carisbo dal 2001.

Una vita dedicata a Bologna, all’inclusione e ai diritti di tutti, ricordata ieri anche dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con una lettera indirizzata ai familiari e letta durante il funerale di Dini. "Della sua testimonianza di vita, della sua intelligenza, della sua generosità si è nutrita la coscienza civile di questa città – ha detto Piantedosi, che con Dini mosse i primi passi in Prefettura a fine anni ’80 –. Ernesto Dini è stato un innovatore: a lui devo l’insegnamento che in questo lavoro conta il rispetto delle persone. A questo ha ispirato la sua vita, offrendo la sua esperienza per fondare su di essa un progetto di inclusione: il suo modo di interpretare le differenze, è oggi quello di tutti noi".

Andrea Zanchi