Addio a Fabrizio. Oggi il funerale a Modena

Si celebra oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Collegara a Modena, il funerale di Fabrizio Zivieri, fratello di Aldo, Elena e Stefano Zivieri, titolari della celebre macelleria con sede a Zola Predosa e della Fattoria con sede a Sasso. Aveva 54 anni. Due anni fa, in seguito ad un incidente accaduto nello svincolo della Nuova Bazzanese in Valsamoggia, aveva manifestato per la prima volta i sintomi della malattia contro la quale ha lottato fino alla fine con tutte le sue forze e con l’energia positiva che ha sempre messo nel suo lavoro di raffinato artigiano del gusto. Oltre ai fratelli lascia la moglie Elisa, il figlio Federico, i suoceri Giordano e Luciana. Ampio il cordoglio suscitato dalla notizia del decesso fra i dipendenti, gli amici, i parenti, gli zii, e gli esponenti del mondo imprenditoriale, a partire da tutta la dirigenza di Confcommercio Ascom di Bologna che col presidente Enrico Postacchini ne ha sottolineato le doti umane e imprenditoriali.