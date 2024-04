Addio a Febbo, prof del liceo Righi

Bologna piange e ricorda Franco Febbo, morto lo scorso 19 marzo. "La sua scomparsa è una perdita dolorosa per tutti i suoi cari. Franco ha dedicato anni di passione e dedizione allo sport, prima a scuola come insegnante di educazione fisica, poi al servizio del suo Juventus Club di Bologna, guidandolo con un amore autentico verso questi colori", scrivono i famigliari in un commovente ricordo. Febbo (nella foto a destra), infatti, era professore di ginnastica al liceo Righi, dove per anni ha condiviso esperienze e momenti indimenticabili con i suoi alunni.

"Un esempio di saggezza, leadership, integrità, onestà, con qualità umane straordinarie – continua la sentita lettera di chi lo conosceva e lo amava –. Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. I suoi alunni del liceo scientifico Righi di Bologna, i soci del club, gli amici e ovviamente i famigliari che hanno condiviso fino all’ultimo gioie e dolori di una vita unica, altruista, di uno spirito buono e gentile".

Un animo pieno, dunque, apprezzato da chi ha avuto la possibilità di conoscerlo o di passare insieme a Franco Febbo qualche momento della propria vita. Un dolore che arriva di fronte a una scomparsa che lascia il vuoto nell’anima di molti.

"Che la sua anima riposi in pace e nel cuore di tutti noi – concludono nella lettera i famigliari dell’insegnante scomparso –. Con sincero cordoglio e gratitudine...".