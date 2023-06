Addio a Flavia Franzoni La città piange la prof Centinaia di bolognesi abbracciano Prodi

"La via degli uomini non è mai un cerchio che si chiude, ma un cammino che giunge alla sua mèta: la casa del cielo. È un legame che ci unisce e che nessuno può spezzare, perché un legame di amore". L’omelia dell’arcivescovo Matteo Zuppi descrive l’amore tra Flavia Franzoni e Romano Prodi, nel giorno del funerale della moglie dell’ex premier. "Solo un legame di amore vero ci rende liberi, autonomi non perché individualisti ma persone e insieme. Insieme, tanto che si entra in simbiosi, si assomigliano persino le calligrafie, ma diversi, perché insieme è la garanzia della diversità".

Le parole colpiscono dritto al cuore delle centinaia di persone che riempiono fitta la parrocchia di San Giovanni in Monte, avvolta in un’atmosfera elegante e rispettosa. Rispettosa del dolore composto della famiglia Prodi, dell’ex premier Romano, circondato dall’amore e dalle lacrime silenziose di figli e nipoti. E si abbracciano, tutti, senza fare rumore, in una cornice folta di persone comuni, semplici cittadini. La chiesa pullula di politici già nelle prime panche, come Elly Schlein, Stefano Bonaccini, Mario Monti, Anna Maria Bernini e Galeazzo Bignami. E ancora Mario Draghi, Enrico Letta, Piero Fassino, Pier Luigi Bersani, Matteo Lepore e le istituzioni locali. "Il ricordo è di una bella persona, insostituibile compagna di vita di Prodi. Persona attenta ai più deboli, le rendo omaggio", racconta Luca di Montezemolo.

La città intera è in lutto. Alcuni piangono, altri pregano, guardando la bara di legno chiaro, ricoperta di rose bianche e rosse. Colori che ricordano la figura di Flavia: pura, intelligente e generosa.

La perfetta immagine della ’first lady’, capace di essere lavoratrice, mamma e moglie. "Flavia mite lo è sempre stata, con quel radicalismo dolce che era la sua fermezza e che la coinvolgeva intimamente alle vicende del prossimo. Riservata, in un mondo sguaiato, Flavia preferiva la sobria e solida vicinanza alla vita vera, partendo dai più fragili, legandosi a loro nella sua ricerca accademica mai chiusa nei corridoi, facendo i luoghi dell’umanità le vere aule dove imparare e vivere". Zuppi colpisce ancora, ma mai quanto le preghiere dei fedeli, lette dai figli e dai nipoti dei Prodi. Ai loro piedi, le corone di fiori della premier Giorgia Meloni, del Pd locale e nazionale, del ministro Piantedosi, dell’Alma Mater. Segni di cordoglio a una famiglia distrutta, che saprà rialzarsi, grazie all’insegnamento ricevuto da due genitori che si sono tanto amati: "54 anni sempre insieme e due di corteggiamento. Mai mi sono pentito di aver insistito così tanto", confessa il Prof, seguito da un lungo e raccolto applauso. "Faccio mie le parole di Papa Francesco: ‘Sono certo che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l’eredità di fede e di fortezza di Flavia, continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuto uniti, mano nella mano, fino all’ultima passeggiata insieme’", conclude Zuppi. È tempo dell’ultimo saluto alla docente, che ha lavorato per "una città più inclusiva e più giusta", spiega il sindaco Lepore. "Il dolore di Romano colpisce tutti – dice Pier Ferdinando Casini –, perché erano una coppia magnifica, che riconcilia con tutto quello che è l’amore".

Mariateresa Mastromarino

Luca Orsi