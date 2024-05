Addio a Frabboni, pioniere della Pedagogia: "Originale studioso della scuola e del mondo"

Un uomo di intelligenza e ironia sopraffine. Un pioniere della Pedagogia contemporanea, sempre disposto all’ascolto e impegnato nell’affrontare le problematiche dell’apprendimento scolastico e del rapporto fra studenti e insegnanti, anticipando temi più che mai al centro del dibattito di questi anni. Questo era Franco Frabboni, professore emerito dell’Università di Bologna, scomparso ieri all’età di 89 anni. Lascia la moglie Marialuisa, le figlie Laura e Barbara e la sorella Lia.

Oltre a essere stato presidente della Società Italiana di Pedagogia e preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Franco Frabboni ha rivolto la sua attenzione all’analisi dei fondamenti teorici ed empirici delle Scienze dell’educazione. Si è sempre battuto per una didattica moderna e, nell’ultima parte della carriera, anche con articoli di giornale e pubblicazioni, ha affrontato a viso aperto i nodi della scuola, con piglio originale e propositivo, mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo sapere.

Tante le attestazioni di stima e cordoglio giunte in redazione, che testimoniano un lascito importante. "Scompare uno dei maggiori pedagogisti in Europa – osserva Davide Ferrari (Casa dei pensieri) –. Frabboni è stato l’originale studioso della dimensione educativa, non solo nella scuola ma nel mondo circostante, della vita sociale, del lavoro, dei media. Dall’esperienza, che aveva compiuto, sul campo, come maestro, Frabboni ha saputo elaborare una visione moderna dell’istruzione è dei saperi".

Andrea Bonzi