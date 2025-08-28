Addio a Francesco Ernani. Fu Sovrintendente al Comunale

Lutto nel mondo della lirica per la morte, a 87 anni, di Francesco Ernani, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna per quattro anni (dal 2011 al 2015). La fumata bianca era arrivata dopo tre ore di consiglio. Ernani raccolse la pesante eredità di Marco Tutino, il teatro in quel periodo era sotto commissariamento. Sotto le Torri era arrivato con Nicola Sani, direttore artistico che poi diventò sovrintendente.

Tra le opere rappresentate nella Sala Bibiena sotto la sua guida si ricorda l’ambizioso ’Parsifal’ di Richard Wagner ideato da Romeo Castellucci con la direzione di Roberto Abbado. Da sovrintendente della fondazione bolognese (che esprime profondo cordoglio) aveva iniziato a sognare un "Teatro Comunale pieno di giovani. Un pubblico nuovo insieme a quello abituale". L’entusiasmo era quello di chi aveva guidato i grandi enti lirici (da Verona a Genova, da Firenze a Roma).

Nato ad Ancona nel 1937, ha infatti lavorato oltre mezzo secolo nei teatri lirici italiani, prima da direttore amministrativo dell’Arena di Verona, poi da direttore agli affari generali della Scala. Ha poi guidato il Teatro dell’Opera di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Opera di Roma. È stato anche presidente dell’Associazione internazionale dei Teatri Lirici dal 1990.