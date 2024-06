Addio a Gambari l’artista-assessore dell’Appennino

Vergato piange la scomparsa di Patrizia Gambari. Assessore comunale al turismo e alla cultura tra 2019 e 2024, da consigliera comunale appena riconfermata nella lista che appoggiava il sindaco eletto Giuseppe Argentieri aveva ricevuto una delega simile nella nuova amministrazione. Deceduta ieri a causa di malore, classe 1957, ‘Patgamb’ è stata una artista che ha trasmesso la sua personalità nei dipinti. Sempre con il sorriso, gentile e pronta al dialogo anche con chi non la pensava come le, si è spesa per realizzare una serie di manifestazioni. Il funerale si svolgerà domani alle 16 nella Chiesa parrocchiale di Vergato