Addio a Germana Caroli. Grande voce bolognese

La voce, quella garbata e potente di tanti festival di Sanremo e dei palcoscenici di mezzo mondo si era spenta da tempo e di Germana Caroli era rimasto quasi solo il ricordo, sbiadito appena dal tempo, di una donna minuta e schiva, riservata e un po’ timida, che affidava ai racconti del passato la sua lunga vita di note, di applausi e di emozioni.

E in quel silenzio da tempo lontano dalle luci della ribalta se n’è andata anche lei a 93 anni, l’altra notte, nella casa di riposo nel Bolognese, che ospitava la sua mente stanca.

Restano i suoi successi: ‘Hei, hei, hei tu, che fai finta di niente…’, ‘Femminilità’, ‘Nostalgica Luna’ e i grandi classici reinterpretati, da ‘La vie en rose’ a ‘Summertime’, da ’Stormy Weather’ a ‘Night and day’ , da ‘Stardust’ a ‘Somewhere over the raimbow’, dal ‘Valzer delle Candele’ a ‘Eternamente’ a tantissimi altri motivi senza tempo. Belle canzoni dall’avvio lontano, bis qua e là .

Nel 1960, il Festival di Sanremo, accanto a Mina, a Renato Rascel, a Domenico Modugno, a Joe sentieri, a Julia De Palma e a Toni Dallara. Grandi successi a due voci con Nicola Arigliano e, da protagonista, a Manchester, a Barcellona, in Svizzera, a Napoli, in Sicilia, in Puglia, sui mille palcoscenici e delle sale della Romagna e soprattutto del Bolognese e di un po’ dappertutto, in una serie di serate e di tournée ogni volta ripetute e ogni volta allargate.

Era nata a Bologna, il suo vero nome era Germania Mazzetti, ma per tutti , fin da giovanissime, era Germana Caroli. "Perché assomiglio a Carolina e perché sono piccola", spiegava contenta.

Il primo pubblico, i compagni delle scuole elementari alle ‘Panzacchi’.

"La maestra mi mise sulla cattedra e mi chiese di cantare. Interpretai ‘Vincere’". E vinse, da quel giorno per sempre, in una lunga serie di successi. Poi, nel tempo i riflettori abbassarono i toni e Germana Caroli, a quasi 90 anni, si rifugiò nel silenzio di una casa di riposo.

La mente aveva cancellato buona parte dei ricordi. L’altra notte, la fine.