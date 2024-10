Addio a Gianni Gherardi. Bologna piange una penna d’oro

Collega che ti strappava sempre un sorriso, con la sua arguzia, la sua ironia di classe, e che ti regalava perle di dotta pop cultura, è mancato ieri a 71 anni Gianni Gherardi. Se in città pensavi alla parola jazz, allora il sinonimo era Gianni, grande appassionato di musica in generale, di jazz in particolare e di sport, basket – Fortitudo- su tutto. Bolognese appenninico di Monzuno, prima poligrafico e poi giornalista per l’Ansa (e collaboratore jazz e dintorni per Repubblica), Gherardi aveva mosso i primi passi nella seconda metà degli anni ’70, tra le pagine di Play Sport e Musica, il mensile giovane di sport, musica, spettacolo del Guerin Sportivo, e ha continuato la sua carriera all’Ansa di Bologna, che proprio ieri ha diffuso per prima la notizia della sua morte. "Si occupava, soprattutto, delle sue due principali passioni: la musica, in particolare il jazz, e la pallacanestro, delle quali aveva una conoscenza enciclopedica – si legge nel lancio di agenzia –. Ma la sua cultura e la sua ironia lo portavano ad interessarsi con curiosità a tutti gli aspetti del mondo che lo circondava. Passioni e interessi, da sempre coltivati, che lo avevano reso molto conosciuto e apprezzato in città, anche e soprattutto per le sue doti umane". Colto, elegantemente ‘fighetto’, come si dice a Bologna - e mi permetto di scriverlo con affetto, perché glielo dicevo sempre, i suoi look erano semplici e impeccabili, mitici i suoi Ray Ban -, Gianni Gherardi era da tempo ricoverato all’ospedale Maggiore. La sua bacheca di Facebook, dove era per tutti ‘Gigio’, ieri si è popolata di tantissimi saluti, perché… chi non lo conosceva? Nel 1992 era anche stato fondatore dell’agenzia fotografica Eikon e proprio Nicola Casamassima lo ricorda con un sorriso "per le tante tagliatelle che ci siamo mangiati insieme". Perché Gherardi era anche un buongustaio, sempre alla ricerca del miglior cibo bolognese. "Ciao Gianni Gigio Gherardi. Qui ormai si sente suonare quasi soltanto brutta musica. Spero che tu possa restare immerso in quella che amavi", scrive Marco Tarozzi. Tra una settimana inizia il Bologna Jazz Festival, che era come la sua famiglia, e chissà, qualcosa per il mitico Gianni Gherardi, che negli anni ’80 collaborò anche al nostro Carlino col nom de plume Enrico Clappi (voce del verbo Eric Clapton) risuonerà.

Benedetta Cucci