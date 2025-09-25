Addio a Gianni Pecci. Da Prodi a Guazzaloca. E Bologna prima di tutto

In principio fu un pullman. Non uno qualsiasi, ma quello che tra il 1995 e il 1996 scarrozzò Romano Prodi in cento città italiane con ultima fermata a Palazzo Chigi, nella storica prima vittoria del centrosinistra alle Politiche. Fu grazie a quel vecchio Iveco che fece conoscere il Professore a tutti gli italiani che il nome di Gianni Pecci – all’anagrafe Giovanni, nato a Morciano di Romagna, nel Riminese, 75 anni fa, e morto ieri a Bologna dopo una malattia – uscì dall’angusta dimensione accademica ed economica cittadina per essere catapultato sulla scena politica nazionale. ’L’inventore del pullman di Prodi’, sarebbe stato ricordato negli anni a venire. Ma oltre a poter rivendicare (con orgoglio) quella geniale invenzione, Gianni Pecci è stato molto altro per Bologna.

Direttore generale e amministratore delegato di Nomisma negli anni Ottanta, presidente di Bredamenarinibus subito dopo, poi consigliere dell’aeroporto, presidente di Srm (Società reti di mobilità) e di Beghelli Servizi, solo per citare gli incarichi strettamente legati alle Due Torri. Un protagonista del mondo economico e politico cittadino che ha continuato a lavorare quasi fino all’ultimo e che ha sempre messo la sua città prima di tutto. Prima dell’offerta, gentilmente declinata, di raggiungere il Professore a Roma dopo la vittoria del 1996. E prima dell’ideologia di partito e degli ordini di scuderia, come dimostrò il 15 giugno 1999 quando, nel bel mezzo del ballottaggio tra Giorgio Guazzaloca e Silvia Bartolini, spiazzò tutti annunciando che avrebbe dato il suo voto al candidato civico del centrodestra, perché "lo conosco e lo stimo – disse al Carlino – e perché è un uomo che si è fatto da sé e che ha a cuore i problemi della città in cui vive".

Chi lo conosceva, o lo avrebbe conosciuto dopo, non ne rimase sorpreso. "Gianni – ricorda un suo amico – non aveva alcun dubbio sulla qualità della candidatura di Guazzaloca, come non ne aveva avuti in passato su Prodi. Lui non era mai ideologico, ma stava sempre sul merito delle cose". Il suo inatteso appoggio, dopo la storica vittoria di Guazza, si tramutò nella nomina di membro del Collegio dei saggi del sindaco. Incarico che, come sempre per lui quando di mezzo c’era la politica, costò alle casse del Comune la bellezza di zero lire.

"Ho perso un amico sincero a cui ho voluto bene – dice oggi Romano Prodi –. Ho sempre potuto contare sulla sua collaborazione fin dai tempi dell’Ulivo e sulla sua amicizia sincera. Si interrompe così un lungo rapporto e mi mancheranno i nostri incontri e le nostre chiacchierate". Il sindaco Matteo Lepore lo ricorda "come una presenza sempre curiosa e vivace nella politica e nell’economia della nostra città", mentre la senatrice Pd, e storica portavoce del Professore, Sandra Zampa lascia scorrere il nastro dei ricordi. "Lo conobbi durante la prima campagna elettorale di Prodi a metà anni Novanta – dice Zampa –: Gianni era uno dei più attivi nel viaggio del pullman verso le cento città, esuberante come sono i romagnoli, generoso, simpatico e molto determinato. Subito dopo le nostre strade si sono un po’ divise, ma ci siamo ritrovati quando ho iniziato a lavorare di nuovo con il Professore. Si sentiva che gli voleva bene in modo sincero e soprattutto mi piace ricordare una cosa: Gianni, quando c’era una sfida politica da affrontare, si è sempre messo al servizio di chi era in corsa, come fece con il Professore. Ha sempre messo la sua esperienza e la sua energia a disposizione degli altri".