Addio a Giovanni Marzaduri. L’agricoltore-politico amato da tutti

Bologna, 6 settembre 2024 – Giovanni Marzaduri, Gianni, se ne è andato a 64 anni dopo una lunga malattia lasciando un vuoto a Castenaso. Gianni si era dedicato anima e corpo alla sua terra: proprio quella terra con cui lui ha saputo tenere in piedi un’azienda di famiglia che, da anni, è punto di riferimento per Castenaso e non solo. Ma Gianni si è dedicato anche alla politica e nel primo mandato del sindaco Carlo Gubellini ricopriva la carica di consigliere di maggioranza, ruolo che ha mantenuto fino a che la malattia glielo ha permesso. "Caro Gianni te ne sei andato in silenzio, ma la tua forza e il tuo coraggio rimangono vivi nei nostri cuori - ricorda commosso il sindaco Gubellini. Hai lottato come un leone con dignità e determinazione e ci hai lasciato con la stessa serenità con cui hai vissuto. Eri impastato di sole e di vento, di alba e di tramonto, avevi due mani forti e un sorriso costante sulle labbra ma quando una cosa non ti convinceva lo facevi capire bene, bastava guardare il tuo volto. Mi mancherai molto, riposa in pace".

Ad esprimere cordoglio è anche la minoranza politica di Castenaso: "Non si è mai veramente pronti quando l’ineluttabile accade. Gianni è stato tanti anni in consiglio comunale, quasi tutti nelle fila della maggioranza, ma cinque li ha passati anche con noi. La cosa non deve sorprendere, lui era così, un battitore libero, un libero pensatore in un mondo di allineati, lui no, lui se non era d’accordo con la linea ufficiale non si esimeva dall’eccepire. Ma non è tanto il ‘politico’ che preme ricordare, quanto l’uomo ‘sociale’, l’uomo impegnato nel migliorare il mondo attorno. Lui aveva a cuore gli ultimi e non ha mai fatto mancare il proprio sostegno concreto a chi avesse bisogno". I funerali saranno domani, alle 10.30, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio.