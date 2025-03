Addio a Giovanni Patrizi. Il vicesindaco socialista del boom urbanistico

È stato celebrato ieri pomeriggio, nella chiesa di San Biagio di Casalecchio, con la partecipazione di tanti cittadini e degli alpini dell’Ana, il funerale di Giovanni Patrizi (nella foto), pubblico amministratore della cittadina sul Reno tra anni Ottanta e Novanta. Aveva 87 anni. Esponente del Psi, consigliere comunale dal 1985 e poi vicesindaco dal 1990 al 1995, a fianco del sindaco Ghino Collina, con deleghe al patrimonio e poi all’urbanistica. Di professione faceva il vigile urbano al Comune di Bologna.

"Mi ha affiancato con serietà e spirito sempre costruttivo in un periodo cruciale per Casalecchio, quando si andò a concretizzare l’espansione urbanistica nella cosiddetta ‘zona A’, Meridiana, e ‘zona B’, Shopville Gran Reno e palasport" ricorda l’ex sindaco Collina. Il suo ex compagno di partito, Paolo Sartori, sottolinea il contributo recente di Patrizi in tema di viabilità e traffico al tavolo programmatico del primo mandato Bosso. Il sindaco Ruggeri riconosce il contributo costante di Patrizi alla vita della comunità: "Ha vissuto sulla sua pelle la tragedia del Salvemini sia come amministratore, sia come parente di una delle vittime, la nipotina Elisabetta".