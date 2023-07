Addio a Giusi, mamma di Chiara Morta due anni dopo il delitto Riposeranno insieme all’Abbazia

di Federica Orlandi

Quasi due anni esatti dopo la sua bambina, Chiara Gualzetti, anche Giuseppina Fortunato, per tutti Giusi, 58 anni, "è volata via". Ad annunciarlo sui social, sul gruppo Facebook ’Giustizia per Chiara’ in cui neppure un mese fa annunciava le loro nozze, è il marito Vincenzo Gualzetti. "Purtroppo oggi ecco una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo". Nel giro di poche ore i messaggi di condoglianze, affetto e vicinanza rivolti al vedovo sono stati centinaia.

Giusi da qualche giorno si trovava nell’hospice di San Biagio a Casalecchio; da tempo ormai la coppia sapeva che le speranze di una sua ripresa erano flebili. Prima era stata ricoverata all’ospedale di Bazzano: proprio lì il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno aveva celebrato le nozze tra i genitori della ragazzina uccisa a soli 15 anni nel campo dell’Abbazia di Monteveglio, proprio dietro a casa sua, da un coetaneo, il 27 giugno del 2021.

Giuseppina, che era maestra d’asilo, si era ammalata pochi mesi dopo. Ha lottato fino all’ultimo, tra terapie estenuanti che però non le hanno impedito di seguire, fuori dalle aule del tribunale per i minorenni prima al Pratello e poi, per il secondo grado, in Corte d’appello, il processo per omicidio nei confronti dell’oggi diciottenne che aveva così brutalmente e insensatamente strappato la vita alla sua unica figlia. Alla fine, si è spenta nella notte tra sabato e domenica, alle 3.30. Da giorni non riprendeva conoscenza. Sempre con il marito Vincenzo al suo fianco, fino all’ultimo respiro. La camera ardente alla Casa funeraria Parini a Bazzano è già aperta da ieri pomeriggio alle 16, per permettere a chiunque lo volesse di salutare la donna un’ultima volta. I funerali saranno invece domani alle 15, nella chiesa di Monteveglio. Poi, riposerà al cimitero dell’Abbazia, di fianco alla sua piccola Chiara. Unite per sempre, come lo erano state prima che un coltello brandito da una mano le separasse senza motivo.

Ora è bello immaginarle di nuovo insieme, mano nella mano mentre vanno a scuola, una sorridente e l’altra saltellante, proprio come le descrive un’amica in un ricordo sui social: semplicemente, "una bambina e la sua mamma".