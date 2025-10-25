Addio a Gorini, patron della disco Vivi - Le Grotte

Un’icona del territorio di San Pietro, e un pò di tutta la Bassa, se n’è andata: si è spento infatti Maurizio Gorini (nella foto) che lascia una grande eredità, da lui fondata, la storica discoteca Vivi - Le Grotte. Un luogo che, nonostante il passare degli anni, anzi dei decenni, ha sempre mantenuto uno spirito vivo e allegro in un’architettura che sa d’altri tempi.

A dare l’annuncio, sui social, la pagina ufficiale del locale di San Pietro in Casale: "Con profonda tristezza comunichiamo che il locale rimarrà chiuso questo weekend in segno di rispetto per la scomparsa del nostro titolare e guida, una persona speciale per tutti noi. Chi ha condiviso con lui questa avventura sa quanto cuore, passione e dedizione abbia messo in ogni singolo giorno. Lascia un vuoto enorme, ma anche un’eredità di valori e amore per questo luogo e per le persone che lo vivono. Ci prenderemo qualche giorno di silenzio, per onorarlo come merita". Addolorato anche il post del sindaco, Alessandro Poluzzi: "Con profondo dolore ho appreso oggi dalla famiglia la notizia della scomparsa di Maurizio Gorini, anima e patron del dancing Vivi - Le Grotte. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che in questi decenni hanno condiviso musica, festa e ricordi sotto il tetto di quel luogo che tanto ha significato per la nostra comunità. Maurizio non era solo il gestore di una discoteca: per intere generazioni è stato custode di serate, danze e tradizioni, creatore di un punto di riferimento che ha fatto da cornice a gioie, incontri e amori per San Pietro in Casale. Il suo impegno ha contribuito a rendere il Vivi - Le Grotte una vera istituzione del ballo e del divertimento, divenendo un luogo conosciuto in tutta Italia".

z. p.