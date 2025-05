Addio a Guernelli, presidente del club rossoblù

Mauro Guernelli, una forza della comunità di Anzola. Così viene descritto il presidente del club dei tifosi rossoblù di Anzola e volontario molto attivo in paese. Persona conosciuta, apprezzata e ben voluta. Guernelli è scomparso a 70 anni dopo una malattia fatale. Ed è stato per tanti anni, fino a poche settimane fa, un organizzatore di molteplici iniziative per la comunità locale a partire dal Bologna football club in ricordo del suo amico Mauro Laffi, il gruppo social Se Sei di Anzola, le gite turistiche e tanto altro. Viene descritto dalle molte persone che lo hanno conosciuto come un uomo creativo, un vulcano di idee. "Con la scomparsa di Mauro – dice il sindaco Paolo Iovino –, Anzola perde una figura storica del volontariato. Con la sua passione, il grande cuore, ha saputo raccogliere intorno a sé tante persone organizzando iniziative benefiche per il nostro territorio. Mauro, mancherai tanto a me, come a tutta la nostra comunità. E soprattutto mancherai alla tua famiglia a cui vanno le mie sentite condoglianze".

Il gruppo social ‘Se sei di Anzola’ ha festeggiato i 10 anni di vita l’anno scorso. Mentre nel luglio del 2023 Guernelli aveva festeggiato i 100 anni della mamma, Renata Stanzani. "Ad Anzola – si legge nei post che in tanti anzolesi hanno scritto per ricordare la figura di Guernelli – si respira un’aria diversa colma di tristezza, incredulità, profondo dolore. Manchi già e mancherai a tanti. Ogni angolo parla di te e sono ricordi: in piazza durante la fiera a cuocere tigelle, al mercato, il club del Bologna, le serate, le cene, le risate e i viaggi in pullman". I funerali di Mauro Guernelli si tengono oggi alle 11 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Anzola.

Pier Luigi Trombetta