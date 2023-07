Addio a Guidalberto Guidi Ha reso grande Ducati Energia

Bologna piange Guidalberto Guidi. L’imprenditiore, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia, è morto nel Modenese, dove abitava, all’età di 82 anni. La scomparsa risale a domenica sera, ma la notizia è stata mantenuta nella massima riservatezza dai familiari. Guidi lascia la moglie Alessandra e la figlia Federica che è stata ministra dello sviluppo economico nel governo Renzi. Imprenditore e manager, soprattutto con la sua azienda, la Ducati Energia, nata negli anni ottanta e attiva nel settore dei sistemi elettrici e da allora cresciuta moltissimo, Guidi è stato molto attivo anche in Confindustria, vicepresidente nazionale e presidente del Sole 24ore, ruoli nei quali ha sempre posto l’accento sull’internazionalizzazione e il dimensionamento delle aziende.

Da manager, Guidi ha lavorato anche in Francia, negli Stati Uniti e in America del Sud, ricoprendo numerosi incarichi nell’amministrazione di importanti imprese italiane ed è stato commissario di una trentina di aziende. A metà degli anni Ottanta, alla guida di un gruppo di imprenditori, ha acquisito la Ducati Energia, società nata nel 1985 dall’unione della divisione condensatori della Zanussi di proprietà Electrolux e della Ducati Elettronica, diventando presidente e, nel tempo, proprietario dell’azienda.

Si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore il sindaco Matteo Lepore: "Guidalberto Guidi è stato uno dei principali industriali del nostro territorio. In particolare Ducati Energia, l’azienda da lui rilanciata e fatta crescere in una dimensione internazionale, ha rappresentato e rappresenta un esempio importante di azienda innovativa, anche nel campo della transizione energetica. Alla moglie Alessandra e alla figlia Federica va l’abbraccio mio e della cittá di Bologna".