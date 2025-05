Addio a Italo Martini, imprenditore col sorriso

Imprenditore e politico del fare, con una grande attenzione al prossimo. Lo era Italo Martini (nella foto) di San Giovanni in Persiceto, ex consigliere comunale di Forza Italia, e personaggio molto conosciuto nella cittadina e nei paesi circostanti, ben voluto e apprezzato, scomparso nei giorni scorsi all’età di 62 anni. Martini lascia la moglie Maura e le figlie Alessia e Giada. Martini; titolare dell’azienda Coibenlogica di Crevalcore, fu consigliere comunale di opposizione durante un mandato amministrativo del sindaco Renato Mazzuca, ma si fece conoscere a prezzare nella comunità anche per il suo impegno sociale e imprenditoriale.

"Ci conoscevamo da ragazzini – racconta la moglie Maura – e ci sposammo nel 1987. Mio marito, nel 1991 fondò l’azienda che opera nel settore della coibentazione, era un uomo pratico: poche parole ma molti fatti. Era un grande appassionato di calcio, in particolare del Milan. Ed è stato presidente del Lions Club di San Giovanni in Persiceto. Nel suo mandato di presidente organizzò iniziative solidali a favore delle scuole Romagnoli di Persiceto. Ebbe la convinzione di entrare nella politica per dare il suo contributo di imprenditore, per ‘stravolgere’ in senso buono la politica locale. Ma poi constatò che non era possibile applicare i principi dell’imprenditoria in questo campo e preferì terminare la sua esperienza in consiglio comunale".

"Nostro papà – ricordano le figlie Giada e Alessia – era un uomo che teneva molto al valore dell’amicizia. Sapeva coltivare bene le amicizie, tante persone gli hanno voluto bene. Era un uomo solare e trasmetteva forza agli altri". Anche il Lions Club di San Giovanni, in un post sui social, esprime il proprio cordoglio: "La sua gentilezza, la sua passione e il suo impegno resteranno per sempre nel ricordo di tutti noi. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo".

"Italo Martini – lo ricorda il primo cittadino di Persiceto Lorenzo Pellegatti – era un cittadino che si adoperava per il bene della nostra comunità. Ed era un uomo, tra l’altro simpatico, molto attento e sensibile ai problemi delle persone". I funerali di Martini si svolgeranno domani, alle 11, nella chiesa Collegiata di piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto.

Pier Luigi Trombetta