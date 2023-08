Addio a Kristof, il clochard ucciso da un’auto

Una giornata triste, quella di ieri a Pianoro dove, nella tarda serata di domenica, si è verificato un tragico incidente. A morire, travolto sulla via Nazionale, Kristopher Josef Kubalak, un senzatetto 67enne di origini polacche nato a Varsavia. Kubalak da una decina di anni viveva a Pianoro, vicino al Palazzetto dello Sport, dove domenica sera ha trovato la morte. Alla guida della vettura che lo ha travolto un 70enne pianorese che tornava a casa. La patente gli è stata ritirata, come da prassi e l’alcoltest era negativo. Stando alle prime dichiarazioni, il conducente ha sostenuto di non essersi accorto che ‘Kristof’, come molti lo chiamavano, stesse attraversando la Nazionale con il carrello della spesa, dove era solito tenere tutti i suoi oggetti, e i due amatissimi meticci, Charlie Chaplin e Rea.

Kubalak era a piedi, con i due cani e il carrello. Erano da poco passate le 22 e il gruppetto stava attraversando, in un tratto di strada ben illuminato dai lampioni, all’altezza di Raggi arredamenti. All’improvviso l’auto li ha travolti. L’impatto è stato fatale per il 67enne che è rimasto senza sensi sull’asfalto, dove è morto sul colpo. I cani, uno dei quali ferito con una frattura esposta alla scapola, sono scappati spaventati. Ci sono volute ore e l’aiuto di tanti cittadini per ritrovarli e affidarli, uno alle cure del veterinario del paese che se ne è preso cura per la notte, l’altro alle forze dell’ordine.

Sulla scena dell’incidente sono sopraggiunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e i carabinieri della stazione di Pianoro. Starà a loro ora capire come mai il conducente della macchina non si sia accorto di Kristof che stava attraversando. I soccorsi hanno, poi, assistito il conducente dell’auto che è stato colpito da un lieve malore.

L’intera comunità è sconvolta dalla perdita improvvisa di quest’anima buona e per tutta la giornata di ieri tantissimi si sono prodigati per i suoi animali. I cani, su decisione del Comune, sono stati fatti consegnati a una equipe della clinica veterinaria di Ozzano dove verranno curati in attesa di essere riaffidati.

Per loro è stata messa in piedi, dai cittadini, una raccolta fondi, che, in poche ore, ha ricevuto tantissime adesioni.

Oggi, intanto, dalla Polonia arriverà Andrej, il figlio di Kubarak, "La mia volontà è di organizzare per mio padre un funerale a Pianoro - racconta -. So quanto lui amasse questo posto".

Anche l’amministrazione, a partire dal sindaco Franca Filippini, si è messo a disposizione dei familiare per un eventuale sostegno per le esequie che si dovrebbero tenere giovedì.

Zoe Pederzini